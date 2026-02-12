 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 2,85 x 3,95 2 2,35 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Чехия Канада 1 7,6 x 6,4 2 1,3 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Латвия США 1 27 x 12 2 1,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Пиза Милан 1 6,5 x 4,3 2 1,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Майнц 1 1,53 x 4,6 2 5,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швеция 1 3,45 x 4,3 2 1,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Швейцария 1 1,32 x 6,2 2 7,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,37 x 5,3 2 7,6 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,9 x 3,5 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,27 x 6,5 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,8 x 4,4 2 3,65 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,09 x 10,5 2 22 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Финская лыжница вышла на гонку ОИ в костюме с открытыми конечностями

Финская лыжница Пярмякоски вышла на гонку ОИ в костюме с открытыми конечностями
Сюжет
Олимпиада-2026
Финка Пярмякоски заняла 25-е место. На первой позиции шведка Фрида Карлссон
Криста Пярмякоски
Криста Пярмякоски (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Финская лыжница Криста Пярмякоски вышла в необычном форме на гонку 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии.

Пярмякоски вышла на старт в специальном костюме, с голыми ногами и руками. Ранее, 7 февраля, на скиатлоне спортсменка выступила в костюме, который полностью закрывал тело.

Погода в Вальтеллине (Италия), где проходила гонка, плюс 6 градусов.

Финка стала 25-й и показала время 24 минуты 56,4 секунды.

Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22 минуты 49,2 секунды), второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (+46,6 секунды), третьей — американка Джессика Диггинс (+49,7).

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место (+1.55,8). Россияне выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Глава МОК в слезах. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Глава МОК Кирсти Ковентри

13 февраля на Играх пройдут мужские гонки с раздельным стартом на 15 км.

Авторы
Теги
Рената Утяева
лыжи Олимпиада-2026
