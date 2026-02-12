Финская лыжница вышла на гонку ОИ в костюме с открытыми конечностями

Финская лыжница Пярмякоски вышла на гонку ОИ в костюме с открытыми конечностями

Криста Пярмякоски (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Финская лыжница Криста Пярмякоски вышла в необычном форме на гонку 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии.

Пярмякоски вышла на старт в специальном костюме, с голыми ногами и руками. Ранее, 7 февраля, на скиатлоне спортсменка выступила в костюме, который полностью закрывал тело.

Погода в Вальтеллине (Италия), где проходила гонка, плюс 6 градусов.

Финка стала 25-й и показала время 24 минуты 56,4 секунды.

Первое место заняла шведка Фрида Карлссон (22 минуты 49,2 секунды), второй стала ее соотечественница Эбба Андерссон (+46,6 секунды), третьей — американка Джессика Диггинс (+49,7).

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место (+1.55,8). Россияне выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

13 февраля на Играх пройдут мужские гонки с раздельным стартом на 15 км.