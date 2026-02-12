МОК вернул олимпийскую аккредитацию украинскому скелетонисту
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) вернула аккредитацию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу после обращения главы организации Кирсти Ковентри. Об этом сообщается на сайте МОК.
Гераскевич может присутствовать на Олимпиаде, но не может участвовать в соревнованиях.
Ковентри ранее встретилась с Гераскевичем, который хотел выступить на Играх в шлеме с фотографиями погибших спортсменов. После встречи глава МОК была со слезами на глазах.
Украинца дисквалифицировали. В МОК объяснили, что претензии возникли не к содержанию послания Гераскевича, а к выбору места — во время соревнований политические заявления запрещены.
«Эти правила введены для того, чтобы обеспечить справедливость, а также для того, чтобы дать спортсменам возможность проявить себя и одновременно обеспечить их безопасность», — отметила Ковентри.
