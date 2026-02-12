 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК вернул олимпийскую аккредитацию украинскому скелетонисту

МОК вернул олимпийскую аккредитацию украинскому скелетонисту Гераскевичу
Сюжет
Олимпиада-2026
Гераскевич не смог выступить на Играх из-за своего шлема с фото погибших спортсменов. Глава МОК Ковентри встретилась с украинцем и попросила дисциплинарную комиссию вернуть ему аккредитацию
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) вернула аккредитацию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу после обращения главы организации Кирсти Ковентри. Об этом сообщается на сайте МОК.

Гераскевич может присутствовать на Олимпиаде, но не может участвовать в соревнованиях.

Ковентри ранее встретилась с Гераскевичем, который хотел выступить на Играх в шлеме с фотографиями погибших спортсменов. После встречи глава МОК была со слезами на глазах.

МОК объяснил дисквалификацию украинского скелетониста на Олимпиаде
Спорт
Владислав Гераскевич

Украинца дисквалифицировали. В МОК объяснили, что претензии возникли не к содержанию послания Гераскевича, а к выбору места — во время соревнований политические заявления запрещены.

«Эти правила введены для того, чтобы обеспечить справедливость, а также для того, чтобы дать спортсменам возможность проявить себя и одновременно обеспечить их безопасность», — отметила Ковентри.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
скелетон Олимпиада-2026 Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
