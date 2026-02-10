 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,6 x 4,5 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 18 x 1,04 2 31 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,35 x 3,85 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Непряева назвала себя «слабачкой» и «рахитом» после спринта на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Российская лыжница заявила, что ей пока не хватает сил для успешного выступления в спринте на международной арене
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что в квалификации спринта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо ощущала себя слабее других участниц.

Россиянка не смогла выйти в 1/4 финала, заняв 36-е место.

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные», — цитирует Непряеву ТАСС.

По словам Непряевой, на их фоне она «просто рахит».

Россиянка считает, что для успешного выступления в спринте ей еще работать и работать. «Мне кажется, соперницы в зале поднимают невероятные веса, как мужчины. <...> Когда я бегу спринт в России, то в квалификации могу чувствовать себя машиной, а здесь такое не прокатывает», — сказала Непряева, отметив, что не теряет надежду быть успешной не только в дистанционных гонках, но и в спринте.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Олимпиада-2026 Дарья Непряева
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Материалы по теме
Россиянка Непряева не прошла квалификацию в лыжном спринте на Олимпиаде
Спорт
Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 15:28
«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М Технологии и медиа, 15:25
Бутерин изложил концепцию интеграции Ethereum с ИИ. Как это будет Крипто, 15:25
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram Технологии и медиа, 15:25
В поисках доходности: в какие квартиры инвестировать в 2026 году Недвижимость, 15:24
Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке Спорт, 15:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей Технологии и медиа, 15:17
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева Политика, 15:17
Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ Финансы, 15:16
Акции владельца Gucci взлетели на 14% на планах «возродить» компанию Инвестиции, 15:13
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 15:07
В России спрогнозировали подорожание полисов каско на 12% Авто, 15:06