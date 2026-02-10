Непряева назвала себя «слабачкой» и «рахитом» после спринта на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что в квалификации спринта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо ощущала себя слабее других участниц.
Россиянка не смогла выйти в 1/4 финала, заняв 36-е место.
«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные», — цитирует Непряеву ТАСС.
По словам Непряевой, на их фоне она «просто рахит».
Россиянка считает, что для успешного выступления в спринте ей еще работать и работать. «Мне кажется, соперницы в зале поднимают невероятные веса, как мужчины. <...> Когда я бегу спринт в России, то в квалификации могу чувствовать себя машиной, а здесь такое не прокатывает», — сказала Непряева, отметив, что не теряет надежду быть успешной не только в дистанционных гонках, но и в спринте.
