В «Химках» отреагировали на информацию о бойкоте матча из-за долгов
Пресс-служба подмосковного футбольного клуба «Химки» не подтвердила информацию о возможном бойкоте матча командой из-за задержки зарплат.
«Команда работает в штатном режиме. Информация о тренировках и контрольных матчах ежедневно публикуется в наших соцсетях. Финансовая составляющая — внутреннее дело клуба, ее не комментируем. Контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Химок».
Ранее портал Metaratings сообщил, что футболисты «Химок» готовят акцию из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь 2024 года и могут бойкотировать контрольный матч на сборах команды в Турции.
Кроме того, «Матч ТВ» сообщил, что легионеры «Химок» очень недовольны ситуацией с невыплатой зарплаты, а главный тренер Франк Артига и полузащитник Роберт Мехия планируют написать заявление в ФИФА.
«Химки» с 16 очками ушли на зимний перерыв на 13‑м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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