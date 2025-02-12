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В «Химках» отреагировали на информацию о бойкоте матча из-за долгов

«Химки» о возможном бойкоте игр из-за долгов: команда работает в штатном режиме
Metaratings сообщил, что футболисты «Химок» могут бойкотировать контрольный матч на сборах в Турции из-за ситуации с долгами по зарплате. В пресс-службе клуба заявили, что команда работает в штатном режиме
Игроки &laquo;Химок&raquo;
Игроки «Химок» (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Пресс-служба подмосковного футбольного клуба «Химки» не подтвердила информацию о возможном бойкоте матча командой из-за задержки зарплат.

«Команда работает в штатном режиме. Информация о тренировках и контрольных матчах ежедневно публикуется в наших соцсетях. Финансовая составляющая — внутреннее дело клуба, ее не комментируем. Контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Химок».

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Ранее портал Metaratings сообщил, что футболисты «Химок» готовят акцию из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь 2024 года и могут бойкотировать контрольный матч на сборах команды в Турции.

Кроме того, «Матч ТВ» сообщил, что легионеры «Химок» очень недовольны ситуацией с невыплатой зарплаты, а главный тренер Франк Артига и полузащитник Роберт Мехия планируют написать заявление в ФИФА.

«Химки» с 16 очками ушли на зимний перерыв на 13‑м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Химки долги по зарплате
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