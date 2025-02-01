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Спорт ,  
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«Химки» объявили об уходе двух легионеров

«Химки» объявили об уходе Гогуа и Абдуллахи
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и нигерийский полузащитник Самину Абдуллахи покинули подмосковный клуб РПЛ
Седрик Гогуа
Седрик Гогуа (Фото: Aleksandr Kulebyakin / Global Look Press)

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа покинул «Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба РПЛ.

Гогуа, бывший футболист ЦСКА и ярославского «Шинника», перешел в «Химки» летом 2024 года. За команду 30-летний футболист провел четыре матча во всех турнирах.

Также «Химки» покинул нигерийский полузащитник Самину Абдуллахи. Между клубом и футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по соглашению сторон.

24‑летний Абдуллахи перешел в «Химки» из махачкалинского «Динамо» зимой 2024 года, провел 24 матча и отметился одной голевой передачей.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков в 18 матчах.

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