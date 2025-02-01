«Химки» объявили об уходе двух легионеров
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа покинул «Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба РПЛ.
Гогуа, бывший футболист ЦСКА и ярославского «Шинника», перешел в «Химки» летом 2024 года. За команду 30-летний футболист провел четыре матча во всех турнирах.
Также «Химки» покинул нигерийский полузащитник Самину Абдуллахи. Между клубом и футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по соглашению сторон.
24‑летний Абдуллахи перешел в «Химки» из махачкалинского «Динамо» зимой 2024 года, провел 24 матча и отметился одной голевой передачей.
«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков в 18 матчах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова
В Москве простились с культовым местом советского кино
Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии