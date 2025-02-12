Independent узнала, что финал Лиги чемпионов может пройти в США

Independent: финал Лиги чемпионов к 2033 году может пройти в США

УЕФА близок к заключению спонсорской сделки с Relevent Sports о коммерческих правах на клубные соревнования начиная с 2027 года. Заключение этой сделки откроет перспективу проведения матчей ЛЧ в США к 2033 году, отмечает газета

Фото: Carl Recine / Getty Images

Несколько матчей Лиги чемпионов, включая финал турнира, к 2033 году могут пройти в США. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Отмечается, что УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) близки к заключению спонсорской сделки с американской компанией Relevent Sports о коммерческих правах на мужские клубные соревнования начиная с 2027 года. Если сделка будет заключена, это ознаменует конец более чем 30-летнего сотрудничества УЕФА с TEAM Marketing, которая изначально отвечала за весь брендинг Лиги чемпионов, включая гимн и расцветку мяча.

Relevent контролируется американским миллиардером и владельцем бейсбольного клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом, который давно вынашивает планы по проведению значимых европейских клубных матчей в США. Заключение сделки между Relevent и УЕФА откроет перспективу проведения матчей Лиги чемпионов в США к 2033 году, отмечает Independent.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в прошлом году говорил, что испанская лига надеется провести официальные матчи в США уже в сезоне 2025/26. У Ла Лиги уже несколько лет действует спонсорский контракт с Relevent. Изначально планировалось провести матч чемпионата Испании с участием «Барселоны» и «Жироны» в Майами в 2018 году, но Ла Лига тогда столкнулся с противодействием со стороны Испанской федерации футбола и ФИФА.

ФИФА в апреле прошлого года заявила, что рассмотрит возможность внесения изменений в свои правила, которые запрещают проведение матчей местных лиг в других странах, достигнув соглашения с Relevent по поводу иска компании, оспаривающего это положение в правилах.

В 2025 году решающий матч Лиги чемпионов примет Мюнхен, в 2026-м — Будапешт.