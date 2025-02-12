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Клуб Слуцкого проиграл третий подряд матч в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл третий подряд матч в азиатской Лиге чемпионов
«Шанхай Шэньхуа» уступил японской «Иокогаме» со счетом 0:1. Команда российского тренера находится вне зоны плей-офф перед последним туром группового этапа
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях уступили японскому клубу «Иокогама Ф. Маринос» со счетом 0:1 в матче седьмого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».

Гол забил Ян Матеус (20-я минута).

«Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение в турнире подряд. Клуб набрал семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице (вне зоны плей-офф). «Иокогама» с 16 очками поднялась на первую строчку.

В плей-офф выйдут восемь команд. «Шанхай Шэньхуа» отстает от зоны плей-офф на одно очко. В заключительном туре группового этапа команда Слуцкого 18 февраля примет японский «Виссел Кобе».

В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. На прошлой неделе команда снова завоевала Суперкубок.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол азиатская Лига чемпионов ФК Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий (тренер)
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