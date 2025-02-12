Клуб Слуцкого проиграл третий подряд матч в азиатской Лиге чемпионов
Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в гостях уступили японскому клубу «Иокогама Ф. Маринос» со счетом 0:1 в матче седьмого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».
Гол забил Ян Матеус (20-я минута).
«Шанхай Шэньхуа», который с января 2024 года возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение в турнире подряд. Клуб набрал семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице (вне зоны плей-офф). «Иокогама» с 16 очками поднялась на первую строчку.
В плей-офф выйдут восемь команд. «Шанхай Шэньхуа» отстает от зоны плей-офф на одно очко. В заключительном туре группового этапа команда Слуцкого 18 февраля примет японский «Виссел Кобе».
В минувшем сезоне Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате. На прошлой неделе команда снова завоевала Суперкубок.
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