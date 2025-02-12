Футболист ЦСКА назвал своего жеребенка в честь клуба
Малийский нападающий ЦСКА Секу Койта рассказал в интервью ТАСС, что назвал новорожденного жеребенка в честь армейского клуба.
Нападающий сборной Мали увлекается верховой ездой, на родине у него есть несколько лошадей. После перехода в армейский клуб летом 2024 года малиец обещал назвать следующего жеребенка в честь ЦСКА.
«Я сделал, как обещал. Это была интересная история. Жеребенок появился на свет именно в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Мы все были очень рады, получился такой двойной праздник. Родился конь, мы его так и называем ЦСКА», — сказал Койта.
В нынешнем сезоне Койта провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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