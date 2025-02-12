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Глава «Зенита» согласился оставить звание народной команды за «Спартаком»

Глава «Зенита» Медведев: пусть звание народной команды останется за «Спартаком»
Александр Медведев заявил, что петербургский клуб не претендует на звание народной команды, хотя «есть объективные показатели»
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил «РБ Спорт», что петербургский клуб не претендует на звание народной команды.

Народная команда — одно из прозвищ московского «Спартака». На прошлой неделе словенский защитник «Зенита» Ваня Дркушич назвал «сине-бело-голубых» лучшим клубом России и народной командой.

«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» — это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях», — сказал Медведев.

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По словам Медведева, у «Зенита» свое название, а звание народной команды «пускай останется за «Спартаком».

Накануне «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:0 в финальном матче Зимнего кубка РПЛ.

«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям. «Спартак» с 37 очками расположился на третьей строчке.

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