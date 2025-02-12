Губерниев назвал Винер эпохой и заявил, что «вид спорта не пропадет»

Комментатор отметил, что Винер вкладывала в работу всю себя. Он уверен, что в российской гимнастике есть прекрасные специалисты, которые продолжат дело Ирины Винер

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что Ирина Винер вкладывала всю себя в сборную России по художественной гимнастике, воспитав огромное количество талантливых спортсменок.

«Мы должны сказать Ирине Александровне огромное спасибо за ту работу, за преданность делу. Наверное, пришла пора дать дорогу молодым. Я надеюсь, что Ирина Александровна останется с видом спорта так или иначе, она провела огромную работу, она великий тренер, Герой Труда. В том, что в гимнастике у нас есть прекрасные специалисты, которые продолжат дело Ирины Александровны, я ничуть не сомневаюсь. Я этих людей знаю», — говорит Губерниев.

Он назвал Винер «настоящей эпохой». «Она действительно вкладывала всю себя — команду создавала прекрасную, воспитывала огромное количество чемпионов. Еще раз хочу сказать, что работают ученики Ирины Александровны, и вид спорта не пропадет», — сказал Губерниев.

В среду, 12 февраля, Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который она занимала с 2001 года.

В 2024 году она также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. Это произошло после вхождения федерации в состав Федерации гимнастики России, возглавляемой Олегом Белозеровым.