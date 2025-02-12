 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Губерниев назвал Винер эпохой и заявил, что «вид спорта не пропадет»

Губерниев — об уходе Винер: работают ее ученики, вид спорта не пропадет
Комментатор отметил, что Винер вкладывала в работу всю себя. Он уверен, что в российской гимнастике есть прекрасные специалисты, которые продолжат дело Ирины Винер
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что Ирина Винер вкладывала всю себя в сборную России по художественной гимнастике, воспитав огромное количество талантливых спортсменок.

«Мы должны сказать Ирине Александровне огромное спасибо за ту работу, за преданность делу. Наверное, пришла пора дать дорогу молодым. Я надеюсь, что Ирина Александровна останется с видом спорта так или иначе, она провела огромную работу, она великий тренер, Герой Труда. В том, что в гимнастике у нас есть прекрасные специалисты, которые продолжат дело Ирины Александровны, я ничуть не сомневаюсь. Я этих людей знаю», — говорит Губерниев.

Он назвал Винер «настоящей эпохой». «Она действительно вкладывала всю себя — команду создавала прекрасную, воспитывала огромное количество чемпионов. Еще раз хочу сказать, что работают ученики Ирины Александровны, и вид спорта не пропадет», — сказал Губерниев.

В среду, 12 февраля, Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который она занимала с 2001 года.

В 2024 году она также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. Это произошло после вхождения федерации в состав Федерации гимнастики России, возглавляемой Олегом Белозеровым.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Полина Мельникова, Арина Кашина
Ирина Винер Дмитрий Губерниев художественная гимнастика
Материалы по теме
Министр спорта прокомментировал решение Винер уйти в отставку
Спорт
Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике
Спорт
Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Умеров заявил о готовности Украины к переговорам о завершении конфликтаПолитика, 12:32
Парламент Армении проголосовал за начало вступления страны в ЕСПолитика, 12:32
Российский посол назвал «порочными» прогнозы Дании о войне в ЕвропеПолитика, 12:30
Минобороны назвало цели ночного ракетного удара по УкраинеПолитика, 12:25
В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутьюОбщество, 12:23
Глава МИД Венгрии рассказал о новом способе оплаты за российский газПолитика, 12:18
Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного ростаЭкономика, 12:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Президент Pride Fitness: «Будущее — за VR и ментальным фитнесом»Отрасли, 12:11
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в МайамиСпорт, 12:10
Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине⁠Политика, 12:06
Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»Спорт, 12:02
Бизнес-партнер по ООО умирает. Почему нельзя пускать события на самотекPro, 11:54
Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусомОбщество, 11:53