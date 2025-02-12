Министр спорта прокомментировал решение Винер уйти в отставку

Министр спорта Дегтярев заявил, что уважает решение Винер уйти в отставку

Михаил Дегтярев поблагодарил Ирину Винер за многолетнюю работу в художественной гимнастике и выразил уверенность, что ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров

Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что уважает решение Ирины Винер уйти в отставку с поста главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике.

Ранее 12 февраля 76-летняя Винер сообщила, что приняла решение уйти с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, который занимала с 2001 года.

«Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной. Ее вклад в развитие спорта невозможно переоценить», — цитирует Дегтярева «РИА Новости».

Министр выразил Винер глубокую благодарность за работу. «Покинуть пост — это ее решение, которое мы уважаем», — добавил Дегтярев.

Он уверен, что опыт Винер будет востребован в подготовке нового поколения тренеров.

C 2008 года по 2024-й Винер была главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). В прошлом году ВФХГ влилась в состав объединенной Федерации гимнастики России, организацию возглавил руководитель РЖД Олег Белозеров.