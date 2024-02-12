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Хоккеист «Спартака» Голдобин побил второй клубный рекорд за три дня

Хоккеист «Спартака» Голдобин побил клубный рекорд по передачам
«Спартак» победил в гостях «Локомотив» со счетом 5:1. Николай Голдобин сделал две результативные передачи и превзошел по этому показателю рекордсмена клуба в КХЛ Бранко Радивоевича
Николай Голдобин
Николай Голдобин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин в победном матче КХЛ с ярославским «Локомотивом» установил новый рекорд клуба по результативным передачам за сезон.

«Спартак» в гостях победил «Локомотив» со счетом 5:1. Голдобин записал на свой счет две передачи. Теперь на его счету 35 голов и 39 передач в 62 матчах.

Ранее лучшим хоккеистом «красно-белых» по передачам за один сезон КХЛ был Бранко Радивоевич, который в сезоне 2009/10 37 раз ассистировал партнерам.

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10 февраля Голдобин в матче с астанинским «Барысом» побил 42-летний рекорд Александра Кожевникова по очкам за «Спартак» в одном сезоне (71), в декабре превзошел бомбардирский рекорд Радивоевича и Александра Хохлачева (55 очков) в «регулярке» КХЛ, а в ноябре установил новый рекорд клуба в КХЛ по голам в одной «регулярке» (23).

Хоккеист проводит первый сезон в «Спартаке». «Красно-белые» уже гарантировали себе участие в плей-офф.

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Хоккей КХЛ ХК Спартак Николай Голдобин
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