Хоккеист «Спартака» Голдобин побил второй клубный рекорд за три дня
Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин в победном матче КХЛ с ярославским «Локомотивом» установил новый рекорд клуба по результативным передачам за сезон.
«Спартак» в гостях победил «Локомотив» со счетом 5:1. Голдобин записал на свой счет две передачи. Теперь на его счету 35 голов и 39 передач в 62 матчах.
Ранее лучшим хоккеистом «красно-белых» по передачам за один сезон КХЛ был Бранко Радивоевич, который в сезоне 2009/10 37 раз ассистировал партнерам.
10 февраля Голдобин в матче с астанинским «Барысом» побил 42-летний рекорд Александра Кожевникова по очкам за «Спартак» в одном сезоне (71), в декабре превзошел бомбардирский рекорд Радивоевича и Александра Хохлачева (55 очков) в «регулярке» КХЛ, а в ноябре установил новый рекорд клуба в КХЛ по голам в одной «регулярке» (23).
Хоккеист проводит первый сезон в «Спартаке». «Красно-белые» уже гарантировали себе участие в плей-офф.
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