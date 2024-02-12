Двух хоккеистов «Авангарда» включили в число лучших игроков недели в КХЛ
Выступающие за омский «Авангард» защитник Дамир Шарипзянов и нападающий Владимир Ткачев были признаны лучшими в своих амплуа по итогам прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Шарипзянов в трех матчах записал на свой счет восемь результативных передач, шесть силовых приемов и семь блокированных бросков. У Ткачева два гола и шесть передач, а также девять силовых приемов.
Среди вратарей лучшим стал Игорь Бобков из хабаровского «Амура», который отразил все 60 бросков в матчах с «Барысом» (2:0) и «Ладой» (1:0 после буллитов).
Лучшим новичком впервые стал форвард минского «Динамо» Даниил Сотишвили — у него два гола (в том числе победный) и передача в трех играх.
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции и уже гарантировал себе выход в плей-офф, «Амур» — девятый. Минское «Динамо» — восьмое на Западе.
Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля.
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