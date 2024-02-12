«Зенит» отдал бразильского полузащитника в аренду «Гремио»
Полузащитник Ду Кейрос перешел из «Зенита» в бразильский «Гремио» на правах аренды до конца года с правом последующего выкупа, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в июне прошлого года, подписав контракт на пять лет.
Футболист выиграл с командой Сергея Семака Суперкубок России. Всего на его счету 16 матчей и один гол за «Зенит».
В основном составе «Зенита» осталось девять бразильцев, в том числе имеющие российское гражданство Клаудиньо и Марио Фернандес.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два очка от лидирующего «Краснодара».
2 марта «Зенит» примет московский «Спартак» в 19-м туре.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит