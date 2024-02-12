«Зенит» отдал бразильского полузащитника в аренду «Гремио»

Ду Кейрос приехал в «Зенит» летом и успел выиграть Суперкубок России. Бразилец до конца года будет играть на родине за «Гремио», который получил право выкупа футболиста

Ду Кейрос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник Ду Кейрос перешел из «Зенита» в бразильский «Гремио» на правах аренды до конца года с правом последующего выкупа, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в июне прошлого года, подписав контракт на пять лет.

Футболист выиграл с командой Сергея Семака Суперкубок России. Всего на его счету 16 матчей и один гол за «Зенит».

В основном составе «Зенита» осталось девять бразильцев, в том числе имеющие российское гражданство Клаудиньо и Марио Фернандес.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на два очка от лидирующего «Краснодара».

2 марта «Зенит» примет московский «Спартак» в 19-м туре.