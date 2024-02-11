Овечкин поставил рекорд НХЛ по шайбам в пустые ворота за всю историю

На счету Александра Овечкина 57 шайб, которые он забросил в пустые ворота. Всего за карьеру в НХЛ российский форвард забросил 834 шайбы в 1394 матчах

Александр Овечкин (Фото: Meng Yongmin / Global look press)

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Бостон Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

Третью шайбу в матче забросил российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин броском в пустые ворота. Для него этот гол стал 57-м в карьере, который он исполнил подобным образом. По данному показателю хоккеист превзошел рекорд легендарного Уэйна Гретцки (56).

Голевая серия Овечкина достигла четырех матчей. В текущем сезоне на его счету 47 матчей в регулярном чемпионе НХЛ, в которых он записал в свой актив 12 голов и 23 результативные передачи. Всего за свою карьеру он забросил 834 шайбы в 1394 матчах. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Рекорд остается у Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории игры. В активе российского форварда — девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).