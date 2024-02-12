 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Реал» из-за забастовки поехал в Лейпциг на автобусе и попал в ДТП

«Реал» из-за забастовки поехал на матч с «РБ Лейпциг» на автобусе и попал в ДТП
«Реалу», у которого во вторник запланирован матч Лиги чемпионов в Германии, пришлось лететь до Эрфурта из-за 48-часовой забастовки в аэропорту Лейпцига. По пути автобус получил небольшие внешние повреждения, столкнувшись с Toyota
Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images
Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images

Мадридскому «Реалу» пришлось менять маршрут на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за забастовки в немецком аэропорту, автобус с командой попал в небольшое ДТП на автобане по пути из Эрфурта, пишет Bild.

Клубу пришлось отказаться от прямого рейса в Лейпциг и лететь до Эрфурта, оттуда команде предстояло преодолеть 160 км на автобусе.

На трассе между Айхельборном и Норой автобус «Реала» при перестроении задела Toyota Avensis, которая лишилась зеркала заднего вида. Командный автобус получил царапины с водительской стороны. Никто из игроков не пострадал, после короткой остановки команда продолжила поездку.

«Атлетико» на 93-й минуте вырвал ничью в дерби с «Реалом»
Спорт
Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Реалом» пройдет 13 февраля, начало в 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 6 марта в Мадриде.

9 февраля стало известно, что в понедельник и вторник в аэропорту Лейпцига пройдет 48-часовая забастовка после неудачных переговоров профсоюза с руководством о новом коллективном договоре.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лига Чемпионов
Материалы по теме
В Барселоне начался суд над обвиненным в изнасиловании Дани Алвесом
Спорт
«Реал» разгромил «Жирону» в матче лидеров чемпионата Испании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 17:18
Как наладить онлайн-коммуникацию в рабочем коллективе РБК и МойОфис, 20:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:50
ЕС допустил введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России Политика, 20:44
«Реал» из-за забастовки поехал в Лейпциг на автобусе и попал в ДТП Спорт, 20:37
Госдума рассмотрит приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ Политика, 20:33
В Челябинской области столкнулись грузовой поезд и тепловоз. Видео Общество, 20:29
Две процедуры за визит: возможности и ограничения аппаратной косметологии РБК и Вирсавия, 20:19
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Курс биткоина впервые с 2021 года превысил $50 тыс. Крипто, 20:19
В Подмосковье появились знаки запрета парковки у мусорок Общество, 20:18
В метро Петербурга из-за сбоя списали на 23 руб. больше за поездку Общество, 20:16
ФСБ задержала белоруса по делу о поджоге электроподстанции в Туле Политика, 19:46
Нефтедобытчики Diamondback и Endeavor объявили о сделке на $26 млрд Инвестиции, 19:46
ЕС приблизился к использованию замороженных российских активов Политика, 19:37
Павлюченкова выбила Касаткину на старте крупного турнира в Дохе Спорт, 19:37