«Реал» из-за забастовки поехал на матч с «РБ Лейпциг» на автобусе и попал в ДТП

«Реал» из-за забастовки поехал в Лейпциг на автобусе и попал в ДТП

«Реалу», у которого во вторник запланирован матч Лиги чемпионов в Германии, пришлось лететь до Эрфурта из-за 48-часовой забастовки в аэропорту Лейпцига. По пути автобус получил небольшие внешние повреждения, столкнувшись с Toyota

Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images

Мадридскому «Реалу» пришлось менять маршрут на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за забастовки в немецком аэропорту, автобус с командой попал в небольшое ДТП на автобане по пути из Эрфурта, пишет Bild.

Клубу пришлось отказаться от прямого рейса в Лейпциг и лететь до Эрфурта, оттуда команде предстояло преодолеть 160 км на автобусе.

На трассе между Айхельборном и Норой автобус «Реала» при перестроении задела Toyota Avensis, которая лишилась зеркала заднего вида. Командный автобус получил царапины с водительской стороны. Никто из игроков не пострадал, после короткой остановки команда продолжила поездку.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Реалом» пройдет 13 февраля, начало в 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 6 марта в Мадриде.

9 февраля стало известно, что в понедельник и вторник в аэропорту Лейпцига пройдет 48-часовая забастовка после неудачных переговоров профсоюза с руководством о новом коллективном договоре.