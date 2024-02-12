«Реал» из-за забастовки поехал в Лейпциг на автобусе и попал в ДТП
Мадридскому «Реалу» пришлось менять маршрут на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за забастовки в немецком аэропорту, автобус с командой попал в небольшое ДТП на автобане по пути из Эрфурта, пишет Bild.
Клубу пришлось отказаться от прямого рейса в Лейпциг и лететь до Эрфурта, оттуда команде предстояло преодолеть 160 км на автобусе.
На трассе между Айхельборном и Норой автобус «Реала» при перестроении задела Toyota Avensis, которая лишилась зеркала заднего вида. Командный автобус получил царапины с водительской стороны. Никто из игроков не пострадал, после короткой остановки команда продолжила поездку.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Реалом» пройдет 13 февраля, начало в 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 6 марта в Мадриде.
9 февраля стало известно, что в понедельник и вторник в аэропорту Лейпцига пройдет 48-часовая забастовка после неудачных переговоров профсоюза с руководством о новом коллективном договоре.
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