«Атлетико» на 93-й минуте вырвал ничью в дерби с «Реалом»
Лидер чемпионата Испании «Реал» сыграл в ничью с «Атлетико» в 23-м туре. Матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1
На 20-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Браим Диас, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял Маркос Льоренте.
Команда Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Атлетико» с 48 очками идет на четвертой строчке.
В этом сезоне мадридские команды встречались уже в четвертый раз.
«Атлетико» победил «Реал» дома в сентябре в 6-м туре, в январе обыграл мадридский клуб в 1/8 финала Кубка Испании (4:2), но при этом уступил ему в полуфинале Суперкубка в Саудовской Аравии (3:5).
В следующем туре «Реал» 10 февраля примет «Жирону», а «Атлетико» 11 февраля сыграет в гостях с «Севильей».
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