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«Атлетико» на 93-й минуте вырвал ничью в дерби с «Реалом»

«Атлетико» на 93-й минуте вырвал ничью в мадридском дерби с «Реалом»
Матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1
Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор (Фото: David Ramos / Getty Images)

Лидер чемпионата Испании «Реал» сыграл в ничью с «Атлетико» в 23-м туре. Матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился со счетом 1:1

На 20-й минуте гол забил полузащитник «Реала» Браим Диас, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял Маркос Льоренте.

Команда Карло Анчелотти лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Атлетико» с 48 очками идет на четвертой строчке.

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В этом сезоне мадридские команды встречались уже в четвертый раз.

«Атлетико» победил «Реал» дома в сентябре в 6-м туре, в январе обыграл мадридский клуб в 1/8 финала Кубка Испании (4:2), но при этом уступил ему в полуфинале Суперкубка в Саудовской Аравии (3:5).

В следующем туре «Реал» 10 февраля примет «Жирону», а «Атлетико» 11 февраля сыграет в гостях с «Севильей».

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