Вторая российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Дохе
Вторая ракетка России Людмила Самсонова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе, проиграв канадке Лейле Фернандес.
Самсонова уступила финалистке US Open 2021 года (38-я в рейтинге) со счетом 5:7, 6:7 (4:7). Матч продолжался чуть больше двух часов.
Во втором круге канадка сыграет с испанкой Паулой Бадосой (79-я).
Ранее с турнира вылетела третья ракетка России Вероника Кудерметова, которая уступила американке Даниэль Коллинс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Турниры категории 1000 относятся к крупнейшим в женском теннисе — больше очков спортсменки могут набрать только на соревнованиях «Большого шлема».
Победительница турнира в Дохе получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.
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