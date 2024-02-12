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Вторая российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Дохе

Самсонова проиграла Фернандес на старте турнира WTA-1000 в Дохе
Людмила Самсонова уступила Лейле Фернандес в двух сетах — 5:7, 6:7 (4:7)
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Вторая ракетка России Людмила Самсонова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе, проиграв канадке Лейле Фернандес.

Самсонова уступила финалистке US Open 2021 года (38-я в рейтинге) со счетом 5:7, 6:7 (4:7). Матч продолжался чуть больше двух часов.

Во втором круге канадка сыграет с испанкой Паулой Бадосой (79-я).

Ранее с турнира вылетела третья ракетка России Вероника Кудерметова, которая уступила американке Даниэль Коллинс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

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Турниры категории 1000 относятся к крупнейшим в женском теннисе — больше очков спортсменки могут набрать только на соревнованиях «Большого шлема».

Победительница турнира в Дохе получит тысячу рейтинговых очков и более $520 тыс. призовых.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Людмила Самсонова
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