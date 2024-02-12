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Чемпионка Олимпиады назвала большим бонусом свои «проблемы с головой»

Лыжница Ступак ответила Вяльбе, что проблемы с головой являются ее бонусом
Елена Вяльбе ранее призывала Юлию Ступак решить «небольшие проблемы с головой» из-за слабых результатов. Лыжница заявила, что она неординарный спортсмен и не стесняется показывать слабость
Юлия Ступак
Юлия Ступак (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Чемпионка Олимпиады в Пекине в лыжной эстафете Юлия Ступак заявила, что не обижается на главу федерации (ФЛГР) Елену Вяльбе за слова о проблемах с головой и считает себя неординарной личностью. Слова лыжницы приводит «РИА Новости».

Вяльбе ранее критиковала Ступак из-за проблем с мотивацией, связанных с отстранением от международных стартов. В понедельник Ступак стала 28-й в гонке на 10 км с раздельным стартом на Спартакиаде в Тюмени.

«Проблемы с головой в моем случае — это огромный бонус, данный мне свыше, скажем так. Я неординарный спортсмен, неординарная личность, я знаю все свои сильные стороны», — сказала Ступак. Она добавила, что показывать свою слабость — это огромная сила и она этого не стесняется, а также что «в семье не без урода» и она возьмет на себя эту роль.

Вяльбе после гонки отметила, что у нее теплое отношение к лыжнице. «Я просто хочу, чтобы человек не лежал как блинчик на сковородке. Чтобы она уже собралась и приняла решение», — цитирует главу ФЛГР «Матч ТВ».

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Российским лыжникам, несмотря на рекомендации МОК, в октябре продлили отстранение на этот сезон. Вяльбе ранее неоднократно говорила об отказе участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

5 февраля мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что российские лыжники будут нежелательными участниками чемпионата мира, который пройдет в городе в 2025 году, даже в случае допуска со стороны FIS.

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Ступак 29 лет, помимо золота эстафеты она выиграла на Олимпиаде в Пекине бронзу в командном спринте, а на Играх в Пхенчхане стала третьей в эстафете и личном спринте.

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лыжи Елена Вяльбе
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