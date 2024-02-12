Стали известны призовые турнира фигуристов по шоу-программам
Победитель турнира по шоу-программам «Русский вызов» получит 5 млн руб., следует из регламента, опубликованного на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Турнир пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. Общий призовой фонд составит 15 млн руб. (в прошлом году был 10 млн).
За второе место предусмотрены призовые в размере 3 млн руб., за третье — 1 млн руб.
Кроме того, по 500 тыс. руб. получат победители в десяти дополнительных номинациях, а еще 1 млн разделят между собой победители в специальных номинациях от зрителей и СМИ.
Каждый участник турнира получит гонорар в размере 250 тыс. руб., который можно использовать на постановку, костюм или другие расходы, связанные с участием в «Русском вызове».
В прошлом году турнир выиграл Алексей Ягудин, представивший номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова.
Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU), в связи с чем в прошлом сезоне для них расширили соревновательную программу за счет Гран-при России, отдельного чемпионата по прыжкам и турнира шоу-программ.
ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой
Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией
В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов
Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro
Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы
Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео
Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг
МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности
Путин назвал размер инфляции в январе