Стали известны призовые турнира фигуристов по шоу-программам

Призовой фонд «Русского вызова» составит 15 млн руб., из которых треть получит победитель. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта

Алексей Ягудин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Победитель турнира по шоу-программам «Русский вызов» получит 5 млн руб., следует из регламента, опубликованного на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. Общий призовой фонд составит 15 млн руб. (в прошлом году был 10 млн).

За второе место предусмотрены призовые в размере 3 млн руб., за третье — 1 млн руб.

Кроме того, по 500 тыс. руб. получат победители в десяти дополнительных номинациях, а еще 1 млн разделят между собой победители в специальных номинациях от зрителей и СМИ.

Каждый участник турнира получит гонорар в размере 250 тыс. руб., который можно использовать на постановку, костюм или другие расходы, связанные с участием в «Русском вызове».

В прошлом году турнир выиграл Алексей Ягудин, представивший номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова.

Российские фигуристы отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU), в связи с чем в прошлом сезоне для них расширили соревновательную программу за счет Гран-при России, отдельного чемпионата по прыжкам и турнира шоу-программ.