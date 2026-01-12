Победителя Нью-Йоркского марафона отстранили за допинг
Легкоатлет из Кении Альберт Корир временно отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста, сообщается на сайте независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).
В пробах 31-летнего Корира была обнаружена синтетическая форма эритропоэтина (CERA), которая повышает выносливость и улучшает работу мышц.
Корир выиграл Нью-Йоркский марафон в 2021 году, пробежав дистанцию за 2 часа 8 минут 22 секунды. В его активе также победы на марафонах в Вене, Хьюстоне и Оттаве.
После Олимпийских игр-2016 более 140 кенийских бегунов, в основном на длинные дистанции, были наказаны за допинг-нарушения, отмечает AFP.
В октябре 2025 года действующая рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич была дисквалифицирована на три года за диуретик.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков