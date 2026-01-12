Победителя Нью-Йоркского марафона отстранили за допинг

Кениец Альберт Корир временно отстранен после положительного допинг-теста на синтетический эритропоэтин

Альберт Корир (Фото: Elsa / Getty Images)

Легкоатлет из Кении Альберт Корир временно отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста, сообщается на сайте независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В пробах 31-летнего Корира была обнаружена синтетическая форма эритропоэтина (CERA), которая повышает выносливость и улучшает работу мышц.

Корир выиграл Нью-Йоркский марафон в 2021 году, пробежав дистанцию за 2 часа 8 минут 22 секунды. В его активе также победы на марафонах в Вене, Хьюстоне и Оттаве.

После Олимпийских игр-2016 более 140 кенийских бегунов, в основном на длинные дистанции, были наказаны за допинг-нарушения, отмечает AFP.

В октябре 2025 года действующая рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич была дисквалифицирована на три года за диуретик.