Дебютная шайба Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть клуб КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» победил казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
У победителей голы забили Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Максим Кузнецов. Автором единственной шайбы «Барыса» стал Динмухамед Кайыржан.
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов отметился дебютной заброшенной шайбой. 8 января он отличился первой голевой передачей в дебютной игре за уфимский клуб.
Магнитогорский «Металлург» 3 января выставил Кузнецова на драфт отказов. Игрок, выступавший за команду с октября, регулярно оставался вне заявки на матчи КХЛ. Главный тренер Андрей Разин объяснял это неудовлетворительной формой хоккеиста. По истечении 48 часов нахождения в списке отказов единственным клубом, проявившим интерес к Кузнецову, стал «Салават Юлаев».
Кузнецов в текущем сезоне провел за «Металлург» 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач.
«Салават Юлаев» занимает седьмое место с 44 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на десятой строчке с 36 очками.
В следующем матче «Салават Юлаев» 13 января в гостях сыграет с «Авангардом», «Барыс» 12 января встретится на выезде с «Автомобилистом».
