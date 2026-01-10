 Перейти к основному контенту
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 2,12 x 3,8 2 3,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,65 x 3,45 2 6,2 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 4 2 3,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,8 x 3,35 2 2,05 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,7 x 3,6 2 5,2 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,7 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Дебютная шайба Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть клуб КХЛ

Дебютная шайба Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс» в КХЛ
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов отметился дебютной заброшенной шайбой за «Салават Юлаев» во втором матче за команду
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев")

Уфимский «Салават Юлаев» победил казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

У победителей голы забили Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Максим Кузнецов. Автором единственной шайбы «Барыса» стал Динмухамед Кайыржан.

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов отметился дебютной заброшенной шайбой. 8 января он отличился первой голевой передачей в дебютной игре за уфимский клуб.

Кузнецов набрал первое очко за «Салават Юлаев» в дебютном матче
Спорт
Форвард Евгений Кузнецов (по центру)

Магнитогорский «Металлург» 3 января выставил Кузнецова на драфт отказов. Игрок, выступавший за команду с октября, регулярно оставался вне заявки на матчи КХЛ. Главный тренер Андрей Разин объяснял это неудовлетворительной формой хоккеиста. По истечении 48 часов нахождения в списке отказов единственным клубом, проявившим интерес к Кузнецову, стал «Салават Юлаев».

Кузнецов в текущем сезоне провел за «Металлург» 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь голевых передач.

«Салават Юлаев» занимает седьмое место с 44 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» располагается на десятой строчке с 36 очками.

В следующем матче «Салават Юлаев» 13 января в гостях сыграет с «Авангардом», «Барыс» 12 января встретится на выезде с «Автомобилистом».

Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Барыс
