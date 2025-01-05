Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» состоится, несмотря на снегопад

Консультативная группа по безопасности городского совета Ливерпуля провела заседание, на котором разрешила командам провести матч 20-го тура чемпионата Англии

Игроки ФК «Ливерпуль» (Фото: Global Look Press)

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится, несмотря на неблагоприятные погодные условия в городе. Об этом на своей странице в Х сообщила пресс-служба «Ливерпуля».

«Сегодняшний матч против «Манчестер Юнайтед» состоится, как и планировалось. Ранее были проведены два совещания по безопасности для оценки погодных условий и условий поездки», — говорится в сообщении.

Консультативная группа по безопасности городского совета Ливерпуля провела заседание, на котором разрешила командам провести матч.

По информации Daily Mail, матч «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» могли перенести из-за сильного снегопада. Метеорологическое бюро объявило желтый уровень погодной опасности после сильного снегопада в регионе ночью. Тот же уровень опасности был объявлен 7 декабря перед матчем 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем», который был отменен.

Встреча запланирована на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 5 января в 19:30 мск.

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