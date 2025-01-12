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Вторая российская теннисистка победила на старте Australian Open

Блинкова победила бывшую россиянку в первом круге Australian Open
Анна Блинкова в трех сетах обыграла Дарью Сэвилл (Гаврилову) и в следующему круге может встретиться с Полиной Кудерметовой
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла бывшую соотечественницу Дарью Сэвилл (Гаврилову) на старте Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Блинкова (75-я ракетка мира) обыграла Сэвилл (112-я), которая представляет Австралию и получила wild card на турнир, со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Следующей соперницей Блинковой будет Полина Кудерметова (57-я) или полька Магдалена Френх (24-я).

Лучшим результатом Блинковой на Australian Open был третий раунд в 2024 году.

Мирра Андреева стартовала с победы на Australian Open
Спорт
Мирра Андреева

Всего в Мельбурне в этом году выступят 13 россиянок, ранее в воскресенье с победы на соревнованиях стартовала Мирра Андреева.

Сэвилл, чемпионка юниорского US Open 2010 года, до 2015-го играла за Россию.

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