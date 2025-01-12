Мирра Андреева стартовала с победы на Australian Open

Россиянка уверенно обыграла чешку Боузкову со счетом 6:3, 6:3

Мирра Андреева (Фото: Darrian Traynor / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева победила чешку Марию Боузкову в первом круге Australian Open — турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Андреева за полтора часа одержала победу со счетом 6:3, 6:3.

После матча Андреева заявила, что ее игра улучшилась во всех элементах и она надеется, что все это скоро заметят, отмечает пресс-служба WTA.

Во втором круге 17-летняя россиянка сыграет с полькой Магдой Линетт (38-я в рейтинге) или японкой Моюкой Утидзимой (63-я).

Андреева занимает 15-е место в рейтинге WTA (самая молодая спортсменка в топ-20). В прошлом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде.

В прошлом году Андреева дошла в Мельбурне до 1/8 финала.