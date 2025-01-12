Мирра Андреева стартовала с победы на Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева победила чешку Марию Боузкову в первом круге Australian Open — турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
Андреева за полтора часа одержала победу со счетом 6:3, 6:3.
После матча Андреева заявила, что ее игра улучшилась во всех элементах и она надеется, что все это скоро заметят, отмечает пресс-служба WTA.
Во втором круге 17-летняя россиянка сыграет с полькой Магдой Линетт (38-я в рейтинге) или японкой Моюкой Утидзимой (63-я).
Андреева занимает 15-е место в рейтинге WTA (самая молодая спортсменка в топ-20). В прошлом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде.
В прошлом году Андреева дошла в Мельбурне до 1/8 финала.
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