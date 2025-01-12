Россиянин нокаутировал американца в UFC за секунду до конца боя
Российский боец Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кертисом на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), отправив соперника в нокаут на последних секундах третьего раунда.
Кертис упал после удара Копылова ногой в голову, и рефери остановил бой, до конца которого оставалась одна секунда.
Копылов заявил, что не стал добивать соперника, чтобы тот скорее вернулся в октагон. «У него прекрасная семья, маленький ребенок, мы виделись», — добавил 32-летний российский боец.
Копылов и Кертис получили бонусы за лучший бой вечера.
Копылов выступает в UFC c 2019 года. Всего на его счету 14 побед и три поражения в смешанных единоборствах.
У 37-летнего Кертиса 31 победа при 12 поражениях, еще один бой признан несостоявшимся.
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