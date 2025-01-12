Россиянин Копылов нокаутировал американца в UFC за секунду до конца боя

Россиянин нокаутировал американца в UFC за секунду до конца боя

Роман Копылов ударил Криса Кертиса ногой в голову на последних секундах боя; американец упал, и рефери остановил поединок. У россиянина вторая победа подряд в UFC

Роман Копылов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кертисом на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), отправив соперника в нокаут на последних секундах третьего раунда.

Кертис упал после удара Копылова ногой в голову, и рефери остановил бой, до конца которого оставалась одна секунда.

Копылов заявил, что не стал добивать соперника, чтобы тот скорее вернулся в октагон. «У него прекрасная семья, маленький ребенок, мы виделись», — добавил 32-летний российский боец.

Копылов и Кертис получили бонусы за лучший бой вечера.

Копылов выступает в UFC c 2019 года. Всего на его счету 14 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

У 37-летнего Кертиса 31 победа при 12 поражениях, еще один бой признан несостоявшимся.