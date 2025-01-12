Essentially Sports: Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США за спор с экипажем

Essentially Sports сообщил о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США

На видеозаписи экс-чемпион UFC спорит с бортпроводницей по поводу места у аварийного выхода и знания английского и в итоге уходит из салона с супервайзером. У команды Нурмагомедова 18 января крупный турнир в Лос-Анджелесе

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попросили покинуть самолет в США после спора с бортпроводницей, сообщает Essentially Sports.

Video

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, что Нурмагомедов сидит возле аварийного выхода. Стюардесса спросила у россиянина, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.

Нурмагомедов не сразу понял вопрос и его попросили пересесть на другое место, но он отказался. Тогда стюардесса заявила, что иначе вызовет супервайзера и его выведут из самолета.

Экс-чемпион UFC назвал требования стюардессы несправедливыми, поскольку при регистрации у него уже уточняли, владеет ли он английским языком.

В итоге Нурмагомедову пришлось встать и проследовать за супервайзером, а его сопровождающие также встали и забрали вещи с багажной полки.

РБК обратился за комментарием к менеджеру Хабиба Нурмагомедова

В Лос-Анджелесе 18 января должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года, на котором выступят бойцы из команды Нурмагомедова. В частности, Ислам Махачев будет защищать титул в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили.