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Essentially Sports сообщил о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США

Essentially Sports: Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США за спор с экипажем
На видеозаписи экс-чемпион UFC спорит с бортпроводницей по поводу места у аварийного выхода и знания английского и в итоге уходит из салона с супервайзером. У команды Нурмагомедова 18 января крупный турнир в Лос-Анджелесе
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попросили покинуть самолет в США после спора с бортпроводницей, сообщает Essentially Sports.

Essentially Sports сообщил о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США
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На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, что Нурмагомедов сидит возле аварийного выхода. Стюардесса спросила у россиянина, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации.

Нурмагомедов не сразу понял вопрос и его попросили пересесть на другое место, но он отказался. Тогда стюардесса заявила, что иначе вызовет супервайзера и его выведут из самолета.

Экс-чемпион UFC назвал требования стюардессы несправедливыми, поскольку при регистрации у него уже уточняли, владеет ли он английским языком.

В итоге Нурмагомедову пришлось встать и проследовать за супервайзером, а его сопровождающие также встали и забрали вещи с багажной полки.

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РБК обратился за комментарием к менеджеру Хабиба Нурмагомедова

В Лос-Анджелесе 18 января должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года, на котором выступят бойцы из команды Нурмагомедова. В частности,  Ислам Махачев  будет защищать титул в легком весе против Армана Царукяна, а Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе  Мерабом Двалишвили. 

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
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