Россияне Силаев и Демидов вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года

Двое россиян вошли в топ-3 рейтинга драфта НХЛ 2024 года

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев занял в рейтинге игроков, выступающих вне пределов Северной Америки, второе место, форвард СКА Иван Демидов — третье

Иван Демидов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев занял второе место, форвард петербургского СКА Иван Демидов стал третьим в международном рейтинге драфта 2024 года по версии центрального скаутского бюро НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В топ-10 рейтинга полевых игроков из россиян также присутствуют защитник московского клуба «Красная Армия» Матвей Шуравин (восьмое место) и нападающий столичного «Динамо» Игорь Чернышов (девятое). Среди вратарей Илья Набаков из магнитогорского «Металлурга» занимает третье место.

Первое место в международном рейтинге на середину сезона занял нападающий «Юкурита» финн Конста Хелениус, среди вратарей — финн Ким Сааринен из ХПК.

В североамериканском рейтинге на первом месте канадский форвард Маклин Селебрини, среди вратарей — его соотечественник Картер Джордж.

17-летний Силаев в нынешнем сезоне является основным игроком «Торпедо», в регулярном чемпионате КХЛ он провел 48 матчей и набрал 11 (3+8) очков. 18-летний Демидов дебютировал в КХЛ, но остался без набранных очков в четырех матчах. В МХЛ в составе «СКА-1946» у него 28 (12+16) очков в 18 встречах, еще одну игру форвард провел в ВХЛ за «СКА-Неву».

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (штат Невада).