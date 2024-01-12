Российский претендент на приз новичку года в НХЛ Минтюков выбыл на шесть недель

Российский претендент на приз новичку года в НХЛ выбыл на шесть недель

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков получил травму плеча

Павел Минтюков (Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков выбыл на шесть недель из-за травмы плеча. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

20-летний хоккеист получил это повреждение в ночь на 10 января в матче против «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

Минтюков проводит свой дебютный сезон в НХЛ и является одним из лучших новичков сезона. В 40 матчах он набрал 19 (2+17) очков.

Минтюков — воспитанник московского «Динамо», был выбран «Анахаймом» под десятым номером на драфте 2022 года. Прошлый сезон провел в юниорской лиге Онтарио, где россиянин был признан лучшим защитником сезона. Он набрал 88 очков (24+64) в 69 играх, что является рекордом для россиян в юниорской Канадской хоккейной лиге.

На прошлой неделе травму получил лучший новичок нынешнего сезона НХЛ Конор Бедард из «Чикаго Блэкхокс», у него перелом челюсти. 18-летний форвард с большим преимуществом лидирует по очкам среди новичков — 33 (15+18) очка в 39 матчах. Теперь нападающий пропустит шесть—восемь недель.