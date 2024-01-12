 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский претендент на приз новичку года в НХЛ выбыл на шесть недель

Российский претендент на приз новичку года в НХЛ Минтюков выбыл на шесть недель
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков получил травму плеча
Павел Минтюков
Павел Минтюков (Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков выбыл на шесть недель из-за травмы плеча. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

20-летний хоккеист получил это повреждение в ночь на 10 января в матче против «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

Минтюков проводит свой дебютный сезон в НХЛ и является одним из лучших новичков сезона. В 40 матчах он набрал 19 (2+17) очков.

Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ
Спорт
Андрей Василевский

Минтюков — воспитанник московского «Динамо», был выбран «Анахаймом» под десятым номером на драфте 2022 года. Прошлый сезон провел в юниорской лиге Онтарио, где россиянин был признан лучшим защитником сезона. Он набрал 88 очков (24+64) в 69 играх, что является рекордом для россиян в юниорской Канадской хоккейной лиге.

На прошлой неделе травму получил лучший новичок нынешнего сезона НХЛ Конор Бедард из «Чикаго Блэкхокс», у него перелом челюсти. 18-летний форвард с большим преимуществом лидирует по очкам среди новичков — 33 (15+18) очка в 39 матчах. Теперь нападающий пропустит шесть—восемь недель.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Павел Минтюков
Материалы по теме
Овечкин продлил результативную серию игр в НХЛ до шести
Спорт
Лучшему нападающему МЧМ угрожали расправой за отказ играть в клубе НХЛ
Спорт
Клуб НХЛ вернул российского вратаря, которого выставлял на драфт отказов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
По ту сторону голубого экрана: зачем современному человеку телевизор РБК и Haier, 13:19
Названы районы Москвы с максимальным сокращением предложения новостроек Недвижимость, 13:16
Поздняков пожелал «не подавиться печенюшками» уехавшим в США спортсменам Спорт, 13:15
Без IDC и Gartner: как IТ-рынок России остался без качественной аналитики Pro, 13:15
«Ведомости» узнали о 43 млн неправильно оформленных сим-карт Общество, 13:12
Медведев после статьи в NYT назвал правительство Украины «ворюгами» Политика, 13:07
В Екатеринбурге нашли женщину, которая вывела сына без обуви на мороз Общество, 13:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Секретарь Совбеза назвал сроки запуска базы российского флота в Абхазии Политика, 12:56
Легкий доход при малых вложениях: как новички прогорают на маркетплейсах Pro, 12:55
Хуситы заявили об убитых и раненных при ударах США и Британии по Йемену Политика, 12:52
Частные инвесторы за год вложили в бумаги на Мосбирже более ₽1,1 трлн Инвестиции, 12:38
МИД пообещал крайне болезненный ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге Политика, 12:38
Нулевая видимость и трепещущие крыши: кадры метели в Южно-Сахалинске Общество, 12:37
Как стать lovemark-брендом. Докручиваем программу лояльности Pro, 12:33