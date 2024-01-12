Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения на этапе Кубка мира
Французский горнолыжник, многократный призер Олимпийских игр Алексис Пентюро был эвакуирован на вертолете после падения на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Об этом сообщает L'Equipe.
32-летний Пентюро упал в конце трассы из-за неудачного приземления в прыжке во время соревнований в супергиганте. Состязания были прерваны на полчаса для эвакуации пострадавшего на вертолете.
Он был доставлен в больницу Интерлакена, где во второй половине дня прошел МРТ. Спортсмену был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сезон для него окончен.
На счету Пентюро серебро Олимпиады-2018 в комбинации, бронзовые награды Игр-2018 и 2014 в гигантском слаломе. Француз является трехкратным чемпионом мира, в 2021-м он выиграл Кубок мира в общем зачете.
Победу в Венгене в итоге одержал Сиприен Сарразен. Причем он стал первым с 2014 года французским победителем этапа Кубка мира в супергиганте после Пентюро.