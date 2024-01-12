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Горнолыжника эвакуировали на вертолете после падения на этапе Кубка мира

Горнолыжника Пентюро эвакуировали на вертолете после падения на этапе Кубка мира
Трехкратный чемпион мира Алексис Пентюро неудачно упал во время соревнований в супергиганте в швейцарском Венгене. Французу был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена
Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images
Фото: Alain Grosclaude / Agence Zoom / Getty Images

Французский горнолыжник, многократный призер Олимпийских игр Алексис Пентюро был эвакуирован на вертолете после падения на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Об этом сообщает L'Equipe.

32-летний Пентюро упал в конце трассы из-за неудачного приземления в прыжке во время соревнований в супергиганте. Состязания были прерваны на полчаса для эвакуации пострадавшего на вертолете.

Он был доставлен в больницу Интерлакена, где во второй половине дня прошел МРТ. Спортсмену был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сезон для него окончен.

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На счету Пентюро серебро Олимпиады-2018 в комбинации, бронзовые награды Игр-2018 и 2014 в гигантском слаломе. Француз является трехкратным чемпионом мира, в 2021-м он выиграл Кубок мира в общем зачете.

Победу в Венгене в итоге одержал Сиприен Сарразен. Причем он стал первым с 2014 года французским победителем этапа Кубка мира в супергиганте после Пентюро.

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Иван Витченко Иван Витченко
горнолыжники Швейцария Франция
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