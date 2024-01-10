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Лыжнику Полторанину продлили дисквалификацию из-за возобновления карьеры

Лыжнику Полторанину продлили дисквалификацию за допинг из-за возвращения в спорт
Алексей Полторанин был дисквалифицирован на 4 года за допинг-скандал на ЧМ-2019. Лыжник завершил карьеру, из-за чего его дисквалификация была «заморожена». Потом он передумал и сможет вернуться к стартам только в 2026 году
Алексей Полторанин
Алексей Полторанин (Фото: Леонид Жуков / ТАСС)

Двукратному бронзовому призеру чемпионата мира 2013 года в лыжных гонках казахстанцу Алексею Полторанину продлили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на три года, сообщается на сайте Национального антидопингового центра Казахстана.

В 2019 году Полторанина дисквалифицировали на четыре года за кровяной допинг после скандала на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Казахстанский портал Sportarena со ссылкой на антидопинговый центр пишет, что Полторанин ранее сообщил международной федерации (FIS) о решении завершить карьеру и его дисквалификация автоматически «заморозилась». Лыжнику больше не пришлось проходить допинг-контроль и участвовать в расследовании австрийской полиции. Однако Полторанин неожиданно решил возобновить карьеру, и срок его дисквалификации «разморозился» и теперь завершится только 1 марта 2026 года, когда лыжнику будет 38 лет.

Полторанин является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в командном спринте и марафоне.

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В 2019 году австрийская полиция провела рейд в Зеефельде у нескольких спортсменов, который подозревала в употреблении допинга, а немецкие правоохранители провели обыск у доктора Марка Шмидта в Эрфурте.

Помимо Полторанина, были задержаны два австрийских и два эстонских лыжника, которые признались в употреблении допинга и позднее были отпущены полицией.

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Из-за причастности к допинг-схеме в 2021 году на два года дисквалифицировали двукратного олимпийского чемпиона из Эстонии Андруса Веэрпалу, который помогал Полторанину готовиться к соревнованиям и сын которого Андреас был в числе задержанных в Зеефельде лыжников.

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Анна Сатдинова
лыжи допинг
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