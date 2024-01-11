Бельгийская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Луна Хендрикс получила за короткий прокат 74,66 балла — меньше, чем первые четыре фигуристки на чемпионате России в декабре. В тройку лидеров ЧЕ в Каунасе входят Нина Пиндзарроне и Анастасия Губанова

Луна Хендрикс (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Бельгийка Луна Хендрикс лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в литовском Каунасе, на который не допустили российских фигуристов.

Хендрикс получила 74,66 балла, второй идет еще одна бельгийка, Нина Пиндзарроне (69,70), третье место у выступающей за Грузию Анастасии Губановой (68,96), которая выиграла турнир в прошлом году.

Произвольную программу фигуристки представят 13 января.

На прошедшем в декабре чемпионате России сразу четыре фигуристки получили за короткую программу больше баллов, чем Хендрикс, — Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Муравьева и Ксения Синицына.

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не вернул россиян на турниры под своей эгидой, они пропустили уже два чемпионата мира и Европы.