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В Израиле обвинили федерацию хоккея в антисемитизме за отстранение от ЧМ

Федерация хоккея и НОК Израиля обвинили IIHF в антисемитизме из-за ЧМ
В израильской федерации сочли отстранения от чемпионатов мира антисемитизмом и поддержкой терроризма, а также заявили, что глава IIHF капитулировал из-за политического давления, в том числе из России. Израильтяне подадут иск в CAS
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press

Федерация хоккея Израиля обвинила Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) в антисемитизме и пообещала оспорить решение о временном отстранении сборных от турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS). Заявление федерации цитирует Times of Israel.

IIHF 10 января отстранила израильские команды от чемпионатов мира, объяснив это соображениями безопасности.

Мужская команда Израиля должна была в апреле в Сербии сыграть в чемпионате мира в дивизионе II А, где среди ее соперников была сборная ОАЭ. Женской команде в марте предстоял чемпионат мира в дивизионе III В в Эстонии — в одной группе с командами Боснии и Индонезии.

Израильская федерация назвала решение IIHF антисемитским шагом, «который не отвечает ни одному международному спортивному стандарту и полностью противоречит олимпийским ценностям». В организации заявили, что ее источники в IIHF предполагают, что причиной стала «капитуляция президента Люка Тардифа перед политическим давлением, в том числе влиянием со стороны России».

Израиль отстранили от ЧМ по хоккею по соображениям безопасности
Спорт
Фото: Maximilian Koch / Imago / Global Look Press

Также израильская сторона обвинила, что IIHF своим решением оказывает поддержку терроризму.

Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад заявила, что участвовала в переговорах с IIHF и не почувствовала, что решения там принимаются прозрачно. Арад считает отстранение израильских хоккеистов «опасным решением с сильным скрытым антисемитизмом».

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В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии. Тардиф объяснил, что это было сделано из соображений безопасности игроков и персонала на соревнованиях. Также Тардиф в конце декабря опроверг слова первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга о сохранении дружеских отношений между организациями.

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Теги
Анна Сатдинова
Международная федерация хоккея (IIHF) Хоккей Израиль
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