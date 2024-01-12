Мать Мбаппе рассказала, что получает 30% доходов сына

Файза Ламари является агентом нападающего ПСЖ и сборной Франции. Полученные деньги она тратит на благотворительную организацию, которая помогает молодым людям

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Файза Ламари, мать форварда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Килиана Мбаппе, рассказала во время шоу Envoye Special, которое выйдет на канале France 2 через неделю, что получает 30% доходов своего сына как его агент.

«Сказала ему: «Не делаю ничего ниже 30%. В противном случае уйду на пенсию и поеду отдыхать на Мальдивы, но не буду работать на тебя». Сначала сказала, что мы будем работать 50 на 50, но мы посовещались и сошлись на 30%», — сказала Ламари, слова которой приводит Le Parisien.

Эти деньги идут в компанию «Вдохновленные Килианом Мбаппе» (Inspired by Kylian Mbappе). Она была создана в 2020 году и помогает почти 100 молодым людям осуществить свою профессиональную мечту.

По словам Ламари, у нее нет никаких сомнений по поводу последнего крупного контракта сына. В 2022-м Мбаппе продлил соглашение с ПСЖ, получив подписной бонус в размере €300 млн и зарплату €100 млн в год. «Нет никакого чувства вины. Если бы мы могли взять €10 млрд, мы бы взяли их, потому что так работает система», — сказала Ламари.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, в нынешнем сезоне в 24 матчах форвард забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в €180 млн.