Во Франции сообщили, что ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе

Переход лидера сборной Франции в мадридский клуб обсуждается не первый год. Его контракт с ПСЖ истекает летом. Французский портал Sport сообщил, что клубы пришли к соглашению, а у Мбаппе будет самая большая зарплата в «Реале»

Килиан Мбаппе (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» договорились о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в следующем сезоне, пишет Sport.fr.

Парижский клуб сможет получить за 24-летнего игрока компенсацию, даже несмотря на то, что контракт Мбаппе истекает в июне 2024 года и он станет свободным агентом.

Футболист при этом может рассчитывать на €35 млн в год после вычета налогов (что на €21 млн меньше, чем в ПСЖ, но больше, чем у любого игрока мадридцев), а также стопроцентные имиджевые права.

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год.

В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

Из-за этого ПСЖ временно отстранил Мбаппе от тренировок и стартового матча сезона, форвард вернулся в состав только после «конструктивных переговоров».

В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов в 19 матчах за ПСЖ.