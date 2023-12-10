 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Во Франции сообщили, что ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе

Sport.fr: ПСЖ и «Реал» договорились о переходе Килиана Мбаппе
Переход лидера сборной Франции в мадридский клуб обсуждается не первый год. Его контракт с ПСЖ истекает летом. Французский портал Sport сообщил, что клубы пришли к соглашению, а у Мбаппе будет самая большая зарплата в «Реале»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» договорились о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в следующем сезоне, пишет Sport.fr.

Парижский клуб сможет получить за 24-летнего игрока компенсацию, даже несмотря на то, что контракт Мбаппе истекает в июне 2024 года и он станет свободным агентом.

Футболист при этом может рассчитывать на €35 млн в год после вычета налогов (что на €21 млн меньше, чем в ПСЖ, но больше, чем у любого игрока мадридцев), а также стопроцентные имиджевые права.

Мбаппе быстрее Месси и Роналду забил 300 голов за карьеру
Спорт
Фото:Claudia Greco / Reuters

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год.

В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

Из-за этого ПСЖ временно отстранил Мбаппе от тренировок и стартового матча сезона, форвард вернулся в состав только после «конструктивных переговоров».

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: как отстаивать позицию и добиваться желаемого

В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов в 19 матчах за ПСЖ.

Ближайший матч ПСЖ проведет с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов 13 декабря. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Боруссии» с коэффициентом 3,85, на победу ПСЖ — с коэффициентом 1,90.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Цифровые решения для эффективного бизнеса. Конструктор РБК и МТС, 14:43
Шунин превзошел достижение Яшина в московском «Динамо» Спорт, 14:39
Georgian Airways запустила рейсы между Тбилиси и Петербургом Общество, 14:35
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:29
Путин объяснил, почему у Украины нет будущего Политика, 14:24
Агент Миранчука анонсировал переход игрока в другой клуб Европы Спорт, 14:23
В Саратове 28 тыс. человек остались без тепла из-за аварии Общество, 14:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 14:06
В Британии составили «макаронный заговор» для возвращения Джонсона Политика, 14:01
Во Франции сообщили, что ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе Спорт, 13:45
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 13:43
Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали с пневмонией в Минске Общество, 13:37
Украинский «Шахтер» решил найти финансовую поддержку в Саудовской Аравии Спорт, 13:30
МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовика Общество, 13:21