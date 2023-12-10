Во Франции сообщили, что ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе
Мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» договорились о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в следующем сезоне, пишет Sport.fr.
Парижский клуб сможет получить за 24-летнего игрока компенсацию, даже несмотря на то, что контракт Мбаппе истекает в июне 2024 года и он станет свободным агентом.
Футболист при этом может рассчитывать на €35 млн в год после вычета налогов (что на €21 млн меньше, чем в ПСЖ, но больше, чем у любого игрока мадридцев), а также стопроцентные имиджевые права.
Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год.
В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.
Из-за этого ПСЖ временно отстранил Мбаппе от тренировок и стартового матча сезона, форвард вернулся в состав только после «конструктивных переговоров».
В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов в 19 матчах за ПСЖ.
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