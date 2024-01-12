Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью‑Джерси Девилз» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (13-я и 19-я минуты), Брейден Пойнт (31) и Даррен Рэддиш (62). У проигравших отличились Доусон Мерсер (8), Йеспер Братт (37) и Натан Бастиан (44).
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам, а в эпизоде с победным голом записал себе результативную передачу.
Эта передача стала для него 19-й в карьере в НХЛ и лучшим результатом для российских голкиперов за всю историю лиги. Василевский обошел по этому показателю олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Николая Хабибулина (18 передач).
Василевский — обладатель призов лучшему вратарю («Везина Трофи») 2019 года и лучшему игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи») 2021 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021), чемпион мира 2014 года в составе сборной России.