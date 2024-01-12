Андрей Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ

Василевский стал самым результативным российским вратарем в истории НХЛ

Голкипер «Тампы» отметился результативной передачей в овертайме матча против «Нью-Джерси». Василевский набрал свое 19-е очко в карьере в НХЛ, обойдя по этому показателю Николая Хабибулина

Андрей Василевский (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью‑Джерси Девилз» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Люк Гленденинг (13-я и 19-я минуты), Брейден Пойнт (31) и Даррен Рэддиш (62). У проигравших отличились Доусон Мерсер (8), Йеспер Братт (37) и Натан Бастиан (44).

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам, а в эпизоде с победным голом записал себе результативную передачу.

Эта передача стала для него 19-й в карьере в НХЛ и лучшим результатом для российских голкиперов за всю историю лиги. Василевский обошел по этому показателю олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли Николая Хабибулина (18 передач).

Василевский — обладатель призов лучшему вратарю («Везина Трофи») 2019 года и лучшему игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи») 2021 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021), чемпион мира 2014 года в составе сборной России.