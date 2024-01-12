Овечкин продлил результативную серию игр в НХЛ до шести

Россиянин отметился результативной передачей. После его паса шайбу забросил Макс Пачиоретти

Александр Овечкин (Фото: Randy Litzinger / Global look press )

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл клубу «Сиэтл Кракен» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:4.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором результативной передачи. После его паса гол на свой счет записал Макс Пачиоретти, для которого эта шайба стала первой за «Вашингтон».

Благодаря результативной передаче Овечкин продлил результативную серию до шести матчей подряд, в которых у него 7 (2 шайбы + 5 голевых передач) баллов. В текущем сезоне у 38-летнего нападающего стало 27 (8+19) очков в 39 играх. Всего в матчах регулярного первенства НХЛ у него 830 шайб в 1386 играх, он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только легендарному Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

За свою карьеру в НХЛ Овечкин неоднократно становился обладателем различных индивидуальных наград. В его активе — девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).