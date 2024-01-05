Россиянка в 16 лет проиграла свой первый четвертьфинал на турнире WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в австралийском Брисбене.
В 1/4 финала 16-летняя Андреева уступила чешке Линде Носковой, 40-й ракетке мира, со счетом 5:7, 3:6.
Следующей соперницей Носковой станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в 1/4 финала прошла россиянку Анастасию Потапову, отказавшуюся от продолжения борьбы после первого сета (1:6).
Андреева — самая успешная молодая теннисистка России, на данный момент занимает 58-ю строчку в мировом рейтинге. Она впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала на турнире WTA.
В прошлом году Андреева доходила до четвертого круга на турнире WTA-1000 в Мадриде, выиграла два матча в основной сетке «Ролан Гаррос», три — на Уимблдоне, один — на US Open.
Турнир в Брисбене завершится 7 января. Призовой фонд соревнований составляет $1,73 млн.
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