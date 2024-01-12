«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

В полуфинале команда Хави победила «Осасуну» со счетом 2:0. «Барселона» является действующим обладателем трофея

Главный тренер «Барселоны» Хави в матче с «Осасуной» (Фото: Juan Medina / Reuters)

«Барселона» победила «Осасуну» в полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 2:0.

Накануне в финал турнира вышел мадридский «Реал», который победил «Атлетико» со счетом 5:3.

Финал пройдет 14 января.

«Барселона» выигрывала трофей в общей сложности 14 раз (рекорд), в том числе в прошлом году, когда победила в финале «Реал».

У «Реала» 12 трофеев (последний — в 2022 году) и шесть финалов.

Суперкубок разыгрывается с участием четырех команд с сезона 2019/20.

В чемпионате Испании «Реал» идет на первом месте, «Барселона» — на третьем.