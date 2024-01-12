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«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании
В полуфинале команда Хави победила «Осасуну» со счетом 2:0. «Барселона» является действующим обладателем трофея
Главный тренер «Барселоны» Хави в матче с «Осасуной»
«Барселона» победила «Осасуну» в полуфинале Суперкубка Испании, который проходит в Эр-Рияде.
Матч завершился со счетом 2:0.
Накануне в финал турнира вышел мадридский «Реал», который победил «Атлетико» со счетом 5:3.
Финал пройдет 14 января.
«Барселона» выигрывала трофей в общей сложности 14 раз (рекорд), в том числе в прошлом году, когда победила в финале «Реал».
У «Реала» 12 трофеев (последний — в 2022 году) и шесть финалов.
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Суперкубок разыгрывается с участием четырех команд с сезона 2019/20.
В чемпионате Испании «Реал» идет на первом месте, «Барселона» — на третьем.