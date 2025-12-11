Карим Бензема допустил возвращение в сборную Франции на ЧМ-2026

Бензема не сыграл за Францию на ЧМ в 2018 и 2022 годах и после турнира в Катаре завершил международную карьеру. Теперь он заявил, что готов к вызову в сборную

Карим Бензема (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года как лучший футболист мира Карим Бензема заявил L'Equipe, что не отказался бы от возможности сыграть следующим летом на чемпионате мира в составе сборной Франции.

Бензема завершил карьеру в сборной в декабре 2022 года, на следующий день после поражения Франции в финале чемпионата мира от Аргентины. Сам он в турнире не участвовал из-за травмы.

37-летний футболист отметил, что все хотят сыграть на этом турнире.

«Когда меня вызывают, я приезжаю, я играю. <...> Если меня вызовут в сборную, я приеду играть в футбол. Вот и все», — сказал Бензема.

Нападающий играет в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад».

В сборной Франции он провел 97 матчей и забил 37 мячей, выиграл в ее составе Лигу наций.

Бензема пропустил чемпионат Европы 2016 года и чемпионат мира 2018 года из-за исключения из сборной за соучастие в шантаже интимным видео партнера по национальной команде Матье Вальбуэна. Форвард вернулся в сборную в 2021 году.