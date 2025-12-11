МОК разрешил проводить международные турниры в Белоруссии
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил действовавшую с 2022 года рекомендацию не проводить международные турниры в Белоруссии, сообщается на сайте организации.
Международные федерации должны по-прежнему воздерживаться от организации или поддержки спортивных мероприятий в России.
Другие санкции МОК против правительств России и Белоруссии, введенные после начала военной операции на Украине, должны оставаться в силе, в частности ограничение на приглашение на спортивные мероприятия или встречи чиновников.
При этом МОК оставил в силе ограничения для россиян и белорусов на взрослых соревнованиях (нейтральный статус, индивидуальные виды спорта), а для юношеских турниров рекомендовал их отменить.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
