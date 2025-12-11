RMC Sport узнал, что автобус ПСЖ забросали камнями в Бильбао после матча
Автобус «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), припаркованный у отеля после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком» в Бильбао, забросали камнями посреди ночи, пишет RMC Sport.
В момент нападения в автобусе никого не было. Утром ПСЖ пришлось искать другой транспорт, чтобы уехать в аэропорт.
В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграл с «Атлетиком» вничью — 0:0. Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
После шести туров «Пари Сен-Жермен» занимает третье место в таблице и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Атлетик» с пятью очками находится на 28-й позиции.
Это не первый неприятный инцидент для парижской команды в этой поездке. Накануне матча самолет ПСЖ при посадке в Бильбао попал в зону турбулентности, но благополучно приземлился.
