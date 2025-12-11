 Перейти к основному контенту
RMC Sport узнал, что автобус ПСЖ забросали камнями в Бильбао после матча

RMC Sport: автобус ПСЖ забросали камнями в Бильбао после матча с «Атлетиком»
Инцидент произошел ночью, игроков в автобусе не было, никто не пострадал. Парижане покинули город на другом транспорте
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Автобус «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), припаркованный у отеля после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком» в Бильбао, забросали камнями посреди ночи, пишет RMC Sport.

В момент нападения в автобусе никого не было. Утром ПСЖ пришлось искать другой транспорт, чтобы уехать в аэропорт.

В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграл с «Атлетиком» вничью — 0:0. Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

После шести туров «Пари Сен-Жермен» занимает третье место в таблице и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Атлетик» с пятью очками находится на 28-й позиции.

Это не первый неприятный инцидент для парижской команды в этой поездке. Накануне матча самолет ПСЖ при посадке в Бильбао попал в зону турбулентности, но благополучно приземлился.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Лига Чемпионов Бильбао ПСЖ Матвей Сафонов
