Российские саночники успеют только на один из двух этапов КМ в США
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила Vseprosport, что получившие нейтральный статус спортсмены ждут паспорта с визами и готовы вылетать в США, но, скорее всего, не успеют на первый американский этап Кубка мира в Парк-Сити (штат Юта).
Соревнования в Парк-Сити пройдут 12–13 декабря, следующий этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде состоится 19–20 декабря.
«Нам уже одобрили визы. Команда находится в Астане и ждет, когда выдадут паспорта. Получаем паспорта, берем сани и вперед», — сказала Гарт.
Гарт отметила, что саночники успели на первые квалификационные заезды на олимпийской трассе в Италии, а после США планируют выступить на соревнованиях в Германии.
«Далее мы сделаем немецкие визы и полетим в Германию, где весь январь будут этапы Кубка мира. Надеюсь, что нам удастся отобраться на Олимпиаду», — сказала Гарт.
К участию в отборе на Олимпиаду допущены шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».