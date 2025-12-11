 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Селтик Рома 1 3,25 x 3,4 2 2,2 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,16 x 8 2 15 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Сельта Болонья 1 2,35 x 3,35 2 3,05 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Фиорентина Динамо 1 1,4 x 4,9 2 7,3 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Ноа Легия Варшава 1 2,95 x 3,4 2 2,35 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,75 x 3,8 2 4,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,9 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,7 2 22 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,67 x 4,2 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 6 x 4 2 1,57 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,1 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,9 x 22 2 1,2
Олимпиада-2026⁠,
Российские саночники успеют только на один из двух этапов КМ в США

Гарт: российские саночники успеют только на один из двух этапов Кубка мира в США
Олимпиада-2026
Наталия Гарт
Наталия Гарт (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила Vseprosport, что получившие нейтральный статус спортсмены ждут паспорта с визами и готовы вылетать в США, но, скорее всего, не успеют на первый американский этап Кубка мира в Парк-Сити (штат Юта).

Соревнования в Парк-Сити пройдут 12–13 декабря, следующий этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде состоится 19–20 декабря.

«Нам уже одобрили визы. Команда находится в Астане и ждет, когда выдадут паспорта. Получаем паспорта, берем сани и вперед», — сказала Гарт.

Гарт отметила, что саночники успели на первые квалификационные заезды на олимпийской трассе в Италии, а после США планируют выступить на соревнованиях в Германии.

«Далее мы сделаем немецкие визы и полетим в Германию, где весь январь будут этапы Кубка мира. Надеюсь, что нам удастся отобраться на Олимпиаду», — сказала Гарт.

К участию в отборе на Олимпиаду допущены шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин. 

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

