Гарт: российские саночники успеют только на один из двух этапов Кубка мира в США

Российские саночники успеют только на один из двух этапов КМ в США

FIL дала нейтральный статус шести россиянам, США одобрили им визы. Однако спортсмены, скорее всего, пропустят первый американский старт в Парк-Сити, рассказала глава федерации

Наталия Гарт (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила Vseprosport, что получившие нейтральный статус спортсмены ждут паспорта с визами и готовы вылетать в США, но, скорее всего, не успеют на первый американский этап Кубка мира в Парк-Сити (штат Юта).

Соревнования в Парк-Сити пройдут 12–13 декабря, следующий этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде состоится 19–20 декабря.

«Нам уже одобрили визы. Команда находится в Астане и ждет, когда выдадут паспорта. Получаем паспорта, берем сани и вперед», — сказала Гарт.

Гарт отметила, что саночники успели на первые квалификационные заезды на олимпийской трассе в Италии, а после США планируют выступить на соревнованиях в Германии.

«Далее мы сделаем немецкие визы и полетим в Германию, где весь январь будут этапы Кубка мира. Надеюсь, что нам удастся отобраться на Олимпиаду», — сказала Гарт.

К участию в отборе на Олимпиаду допущены шесть российских саночников: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин.