Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе Кубка России в Чусовом
Лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край). Он показал результат 40 минут 11 секунд.
Второе время у Ильи Семикова (отставание — 14 секунд), третье — у Алексея Червоткина (+18,2).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал пятый результат, уступив Ардашеву 37,2 секунды.
У женщин гонку на 10 км выиграла Алина Пеклецова со временем 31 минута 5,5 секунды. Второе место у Вероники Степановой (+1), третье — у Евгении Крупицкой (+46,3).
В Чусовом также запланированы спринты свободным стилем и гонки преследования.
10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дала нейтральный статус двум российским лыжникам — Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Они выступят на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».