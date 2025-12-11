Ардашев выиграл гонку на 15 км в Чусовом, Большунов — пятый

Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе Кубка России в Чусовом

Тройку призеров классической «разделки» в Чусовом составили Ардашев, Семиков и Червоткин. Женскую гонку выиграла Пеклецова

Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Сергей Ардашев стал победителем гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край). Он показал результат 40 минут 11 секунд.

Второе время у Ильи Семикова (отставание — 14 секунд), третье — у Алексея Червоткина (+18,2).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал пятый результат, уступив Ардашеву 37,2 секунды.

У женщин гонку на 10 км выиграла Алина Пеклецова со временем 31 минута 5,5 секунды. Второе место у Вероники Степановой (+1), третье — у Евгении Крупицкой (+46,3).

В Чусовом также запланированы спринты свободным стилем и гонки преследования.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дала нейтральный статус двум российским лыжникам — Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Они выступят на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.