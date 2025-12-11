14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE

В январе Ягыз Эрдогмуш официально может войти в топ-50 рейтинга FIDE, став самым молодым игроком, которому удалось это сделать. Сейчас шахматисту 14 лет и шесть месяцев

Турецкий гроссмейстер Ягыз Каан Эрдогмуш установит рекорд, став самым молодым игроком в истории, вошедшим в топ-50 рейтинга FIDE.

Ранее Эрдогмуш одержал победу над французом, 15-м в рейтинге, Максимом Вашье-Лагравом на соревнованиях Clash of Generations. Теперь турецкий гроссмейстер должен набрать 2669 пунктов ЭЛО (метод расчета относительной силы игроков) и занять 47-ю строчку в обновленной версии списка FIDE в январе.

Сейчас Эрдогмушу 14 лет и шесть месяцев. Рекорд по возрасту принадлежит норвежцу Магнусу Карлсену, который вошел в топ-50 FIDE в 15 лет и семь месяцев.

Эрдогмуш в возрасте 11 лет уже имел рейтинг 2400, а в 12 лет стал гроссмейстером. К 13 годам он преодолел отметку в 2600 и удерживает рекорд как шахматист с самым высоким рейтингом до 13, 14 и 15 лет. Ранее рекорд принадлежал китайскому шахматисту Вэй И, достигшему рейтинга 2604 в 2 014 году в возрасте 14 лет. Всего четыре месяца назад турецкий шахматист вошел в число 100 лучших шахматистов мира.