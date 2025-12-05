 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE

Сарвагья Сингх Кушваха установил этот рекорд в возрасте трех лет, семи месяцев и 20 дней
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым молодым игроком в истории шахмат, получившим официальный рейтинг Международной федерации шахмат (FIDE) — в возрасте трех лет, семи месяцев и 20 дней. Об этом сообщает The Guardian.

Кушваха побил предыдущий рекорд своего соотечественника Аниша Саркара, которому было три года, восемь месяцев и 19 дней (в ноябре 2024 года).

Кушваха, который учится в детском саду в индийском штате Мадхья-Прадеш, имеет рейтинг в 1572 очка в быстрых шахматах. Лидером является норвежец Магнус Карлсен (2824).

«Для нас большая гордость и честь, что наш сын стал самым молодым шахматистом в мире, получившим рейтинг FIDE, — заявил отец Кушвахи Сиддхарт Сингх. — Мы хотим, чтобы он стал гроссмейстером».

Чтобы получить рейтинг FIDE, игроку необходимо победить как минимум одного игрока, у которого этот рейтинг уже есть. Кушваха победил трех рейтинговых игроков на соревнованиях в своем штате и других частях страны.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Индия
