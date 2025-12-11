 Перейти к основному контенту
Крянин назвал «реальным шагом вперед» допуск российским лыжникам от FIS

Крянин назвал «реальным шагом вперед» допуск российских лыжников
Член президиума ФЛГР Сергей Крянин отметил, что получение нейтрального статуса для некоторых российских лыжников стоило больших усилий для многих
Допущенный к международным соревнованиям Савелий Коростелев (справа)
Допущенный к международным соревнованиям Савелий Коростелев (справа) (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Одобрение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтрального статуса для российских лыжников — это реальный шаг к их возвращению на международные старты. Об этом «РБК Спорт» заявил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Список (спортсменов, одобренных FIS для получения нейтрального статуса) тот, который мы имеем на данный момент. Спортсмены покажут свой уровень во время соревнований. В этих условиях для выступлений участники находятся в неравном положении, но это реальный шаг вперед, который стоил больших усилий для многих, кто любит лыжные гонки», — сказал Крянин.

FIS одобрила нейтральный статус лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также фристайлистке Анастасии Таталиной. Как отметили в федерации, список допущенных спортсменов будет обновляться.

Спортсмены смогут принять участие в отборочных соревнованиях для получения олимпийской квоты. Лыжники Коростелев и Непряева примут участие в третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), который пройдет с 12 по 14 декабря. Там россияне смогут заработать очки, необходимые для квалификации на Игры-26.

Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям FIS стал возможен после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу российской апелляции. Суд признал неправомерным отстранение лыжников из двух стран от турниров после начала военной операции на Украине.

