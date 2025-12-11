Канадец перешел в «Авангард» спустя три дня после ухода из «Трактора»

Канадский тренер перешел в «Авангард» спустя три дня после ухода из «Трактора»

8 декабря Рише покинул челябинский «Трактор», где исполнял обязанности главного тренера. Соглашение «Авангарда» с канадцем рассчитано до 2027 года

Рафаэль Рише (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Канадский специалист Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб омского «Авангарда». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 31-летним специалистом рассчитано до 2027 года. Главным тренером «Авангарда» является канадец Ги Буше.

«Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В 2024 году Рише работал в челябинском «Тракторе», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. В середине ноября 2025-го он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, после того как команду покинул канадец Бенуа Гру. 8 декабря «Трактор» объявил об уходе Рише.

«Авангард» занимает третье место в Восточной конференции с 45 очками после 32 сыгранных матчей. В следующем матче команда 16 декабря на выезде сыграет против новосибирской «Сибири».