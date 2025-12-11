Василий Березуцкий возглавил футбольный клуб «Урал»

Ранее с поста главного тренера команды ушел Мирослав Ромащенко

Василий Березуцкий (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий стал главным тренером футбольного клуба «Урал». Об этом объявил клуб в своем телеграм-канале.

Ранее должность главного тренера команды покинул Мирослав Ромащенко.

В 2024–2025 годах Березуцкий возглавлял азербайджанский «Сабах», приведя команду к победе в Кубке страны.

Завершив футбольную карьеру в 2018 году, он работал тренером в клубах «Витесс», «Краснодар», ЦСКА и «Шанхай Шеньхуа».

«Урал» после 21 тура уверенно занимает второе место в Первой лиге, дающее право на повышение в РПЛ. Отрыв от идущего первым «Факела» (Воронеж) составляет семь очков.