Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Тройку лучших игроков недели в НХЛ составили Никита Кучеров, форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл и нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт

Никита Кучеров (Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Россиянин, возглавляющий списки лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов сезона, в четырех играх забросил четыре шайбы (в том числе три победные) и сделал три передачи. Всего на его счету в этом чемпионате 19 голов и 28 передач.

Второй звездой недели стал чешский центрфорвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, который забросил пять шайб и сделал одну передачу в трех играх, в том числе оформил шестой хет-трик в карьере.

В тройку лучших также вошел центральный нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт. Канадец забил гол и сделал семь результативных передач в трех выездных встречах.