Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Россиянин, возглавляющий списки лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов сезона, в четырех играх забросил четыре шайбы (в том числе три победные) и сделал три передачи. Всего на его счету в этом чемпионате 19 голов и 28 передач.
Второй звездой недели стал чешский центрфорвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, который забросил пять шайб и сделал одну передачу в трех играх, в том числе оформил шестой хет-трик в карьере.
В тройку лучших также вошел центральный нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт. Канадец забил гол и сделал семь результативных передач в трех выездных встречах.
«Тампа» 13 декабря (6:00 мск) сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу любой из команд в основное время с коэффициентом 2,45.
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