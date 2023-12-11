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Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Форварда «Тампы» Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ
Тройку лучших игроков недели в НХЛ составили Никита Кучеров, форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл и нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Россиянин, возглавляющий списки лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов сезона, в четырех играх забросил четыре шайбы (в том числе три победные) и сделал три передачи. Всего на его счету в этом чемпионате 19 голов и 28 передач.

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Второй звездой недели стал чешский центрфорвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, который забросил пять шайб и сделал одну передачу в трех играх, в том числе оформил шестой хет-трик в карьере.

В тройку лучших также вошел центральный нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Райнхарт. Канадец забил гол и сделал семь результативных передач в трех выездных встречах.

«Тампа» 13 декабря (6:00 мск) сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу любой из команд в основное время с коэффициентом 2,45.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Тампа-Бэй Лайтнинг

Пространство выбора

Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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